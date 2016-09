Ny rektor håber på bredt samarbejde

Allikelund Gymnasium har fået ny rektor. Den 50-årige Kim Nørregaard startede i jobbet den 1. september, og han håber på, at han i sin nye stilling kan gøre sig til talsmand for et tættere samarbejde blandt de lokale uddannelser.

- Vi har to gymnasier klos op og ned ad hinanden. Jeg tror, det vil være en stor fordel for begge parter, hvis vi samarbejder snarere end at se hinanden som konkurrenter. Vi får også snart ingeniøruddannelsen til Kalundborg. Det giver yderligere nogle muligheder for at samarbejde på tværs af de lokale uddannelser, mener rektoren.