Ny planlov åbner for, at der måske kommer flere sommerhuse på Sejerø. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny planlov tillader nye sommerhusområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny planlov tillader nye sommerhusområder

Kalundborg - 10. maj 2017 kl. 06:48 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med regeringens ny planlov kan der laves op til 6000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunerne samtidig finder ud af at tilbageføre 5000 ubebyggede sommerhusgrunde til landzone.

I Kalundborg Kommune har teknik- og miljøudvalget imidlertid ikke tænkt sig at benytte muligheden i første omgang.

- I Kalundborg Kommune kunne det i første omgang kun være tale om, at tilbageføre sommerhusgrunde ved Drøsselbjerg, da det er de eneste grunde, der endnu ikke er lokalplanlagt. Kommunen har talt med de berørte lodsejere, og alle ønsker at fastholde udpegningen til sommerhusområde. Teknik- og miljøudvalgets medlemmer er enige om, at vi følger dette ønske, siger udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Der er dog stadig en mulighed for, at den nye planlov åbner for nye sommerhuse i Kalundborg Kommune.

- Vi håber på, at det, hvis der på landsplan bliver nogle sommerhusgrunde til overs af kvoten, så kan komme området omkring Havnsø og Sejerø til gode, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.