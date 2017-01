Rune Nilsson vil med sin baggrund som brandmnd fokusere på sikkerhed som ny overfartsleder på Sejerøfærgerne. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny overfartsleder har fokus på brandsikkerhed

Kalundborg - 12. januar 2017 kl. 21:06 Af Jan Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

31-årige Rune Nilsson overtager den 1. marts jobbet som overfartsleder ved Sejerøfærgerne efter Jens Raunsbæk.

Rune Nilsson, der har sejlet, siden han var 17 år, kommer fra en stilling som skibsinspektør ved Søfartsstyrelsen. Det skriver Nordvestnyt.

Han er uddannet »dualofficer« hos Mærsk som en kombination af maskinmester og skibsinspektør.

I sine første år på søen sejlede han to år i Mærsks afdeling for de store containerskibe på ruten Europa-Asien-USA. Derefter to år hos DFDS med fragtskibe mellem Göteborg, England og Belgien. Derefter gik han i marts 2015 i land og blev skibsinspektør ved Søfartsstyrelsen.

- Det var meget underligt at skulle sidde næsten dagligt foran en pc, siger han.

Hans opgaver var tilsyn af især nybyggerier, blandt andet på Lindø-værftet, som i dag stadig er et travlt sted.

Her arbejdede han primært med maskintekniske tilsyn, meget af det inden for nybygning af skibe.

Men i Søfartsstyrelsen fik Rune Nilsson også øjnene op for, at der er en meget stor og betydelig maritim branche i Danmark - at Danmark ikke alene er en gammel søfartsnation, men stadig sætter et kraftigt fingeraftryk på søfartsverdenen.

- Det giver sig blandt andet udtryk i, at vi har mange rederier. Vi er til stede i hele verden, er en central spiller, også inden for regulering af lovgivning og er i høj grad foregangsmænd, fortæller han.

Det havde han aldrig tænkt på, før han kom i Søfartsstyrelsen.

Som tidligere brandmand i beredskabet, i Falck og udsendt til Sydlibanon på en hovedbrandstation fylder hans tid som brandmand en del i hans tankegang.

- Så jeg tror, at jeg i mit nye job vil få meget fokus på beredskabet og forpligtelsen, vi har som en lille øfærge til at kunne håndtere tingene, ikke mindst at træne besætningen, siger han.

Rune Nilsson bor med sin kone Ditte Rønhøj Frostholm i Greve, og de har allerede drøftet at flytte til Kalundborg Kommune. Konen er it-projektleder i en københavnsk virksomhed.