Hvis Røsnæs Skole bliver lukket, så har styregruppen lavet en ny profil for friskolen på Røsnæs. Billede fra Kalundborgmessen, hvor Friskolen på Røsnæs deltog. Foto: Mie Neel

Ny friskole står klar i kulissen

Kalundborg - 24. januar 2017 kl. 09:42 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom hverdagen på Røsnæs Skole kører videre med skolefester, udeskole og meget mere for de 60 elever, så der nu kun en måned til, at den lille skoles fremtid afgøres på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 22. februar.

Udfra de indkomne høringssvar skal der tages stilling om skolen skal lukkes, og hvornår den i givet fald skal lukkes.

Skolebestyrelsen på Røsnæs Skole har skrevet et høringssvar, hvor der tales for at beholde Røsnæs Skole.

- Hvis Røsnæs Skole bliver lukket, så håber vi, at det først bliver i sommeren 2018, så der er mulighed for at oprette en friskole, siger Karin Anholm, formand for skolebestyrelsen på Røsnæs Skole.

Derudover ønsker skolebestyrelsen, at økonomien fastfryses således, at skolen tildeles de samme midler i 2017 og 2018 som i 2016. »Dette vil sikre en rolig proces, hvor der ikke skal afskediges lærere, spares her og der med stor elev- og lærerflugt til følge,« som der står i høringssvaret.

Karin Anholm er også med i den styregruppe af forældre fra Røsnæs Skole, som vil oprette en friskole, hvis Røsnæs Skole bliver lukket.

Efter styregruppen har haft en fælles workshop, og har haft flere drøftelser, er den kommet frem til den nye friskoles profil, som tager udgangspunkt i den nuværende profil på Røsnæs Skole, men som også har nye tiltag.

Profilen er: Udeskole med fokus på trivsel og høj faglighed.

- Vi vil gerne have endnu mere udeskole, end vi har i forvejen. Fordi vi kan se, at det virker, siger Karin Anholm.

Trivslen er også et fokusområde. Det skal blandt andet skabes via er godt fællesskab.

Når børnene i 0. klasser starter i skole, skal de bydes velkommen af en større klasse, en venneklasse, og hver enkelt elev tilknyttes en ældre elev som skoleven.

Morgensamling skal være det daglige samlingspunkt. Beskeder, fællessang og underholdning skal være en del af morgensamling. Derudover skal der være udendørs bevægelse. Herefter går eleverne i klasserne og læser i 20 minutter.

Friskolen vil også satse på kunsteriske fag.

Friskolen vil også satse på tidlig sprogundervisning, så eleverne lærer engelsk fra 1. klasse samt tysk i 3. klasse.

