Se billedserie Pernille Kallehave Larsen står her i det fremtidige køkken i børnehavenn. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Ny fribørnehave snart klar til børn

Kalundborg - 04. juni 2017 kl. 08:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1. april har Pernille Kallehave Larsen været ansat som leder af Tømmerup Fri Børnehave, som skal være i en gammel 1970'er villa på 190 kvadratmeter, som er ved at blive sat i stand.

- Vi går efter, at det skal være hjemligt, siger lederen, som selv har indflydelse på farvevalg og indretningen af børnehaven, som får plads til i alt 30 børn.

Til august begynder 10 børn, og den 17. august bliver der officiel indvielse af børnehaven.

Børnehaven får en dagligstue med køkken, hvor der skal bages boller og laves hjemmelavet marmelade. På samme etage skal soveværelset også være til de børn, som skal have middagslur. Der bliver også et handicaptoilet i stueetagen og kælderen. I kælderen skal garderoben være, og det også her Pernille Kallehave Larsen kontor bliver.

- Jeg skal dog ikke være særlig meget på kontoret. Jeg får rigtig menge timer sammen med børnene, siger hun.

Hun er i øjeblikket ved at ansætte pædagoger, og har fået en ansat.

- Det vigtigste rum, bliver uderummet, fordi vi kommer til at bruge naturen rigtig meget, siger Pernille Kallehave Larsen.

Hun har tidligere været i en naturbørnehave i Kirke Såby, hvor man også havde dyr.

- Jeg kunne virkelig også godt tænke mig, at vi fik dyr, men det må vi se på om, det kan lade sige gøre, siger hun.

Hun kommer fra et job som leder af Ude-SFO'en ved Raklev Skole, og hun glæder sig til at arbejde med de mindre børn igen, hvor man har et tæt samarbejde med forældrene.

Den 14. juni bliver der holdt informationsmøde for de kommnede forældre til børnehavebørnene.

Udover de 10 børn, som starter til august, er der også allerede skrevet børn op 2018, 2019 og 2020.

- Jeg synes, at forældrene virker begejstrede for vores nye børnehave. Jeg føler mig også meget priviligeret, at jeg kan få lov til at starte en børnehave op helt fra bunden, hvor man tænker pædagogikken ind i indretningen af huset, siger Pernille Kallehave Larsen.

Om en måned skulle håndværkerne gerne være færdige med arbejdet.