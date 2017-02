Se billedserie Skaterramperne i træ er udtjent og sine steder farlige at bruge. De skal nu skiftes ud. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny fremtid for opslidt skaterbane

Kalundborg - 09. februar 2017

En skaterbane i træ holder ikke evigt. Banerne ved ungdomsklubben Basen i Gørlev er mærket af års brug, af hærværkslignende kørsel med knallerter og af tidens forrådnende tand. Anlægget er nu i så ringe stand, at dele af det kan være direkte farligt at bevæge sig på, siger lokale.

Et projekt med ny skaterbane i beton har puslet et par år, og nu begynder det at få liv. Dette liv begyndte med en debat i Facebook-gruppen »4281 Gørlev«, hvor forældre diskuterede banens sørgelige forfatning.

Nordvestnyt kontaktede ungdomsklubben, hvor klubleder Mark Engelhardt fortalte, at han for et par år siden tog kontakt til manden bag Odense Skaterhal. Han kom til Gørlev og mødtes med en halv snes lokale skatere i Basen.

- Med hans mangeårige erfaring og de unges ønsker kom de frem til en tegning, som vi afleverede til ungdomsskolen, fortæller Mark Engelhardt.

Nu søger Kalundborg ungdomsskoles bestyrelse om at få en skaterbane i beton, fortæller bestyrelsesformand Jesper Hjelm Kristensen.

- Det vil være fantastisk at få lavet en ordentlig skaterbane i Gørlev. I bestyrelsen er vi enige om, at der skal gøres noget ved det sted. Derfor vil vi søge midler til det, siger Jesper Hjelm Kristensen.

- Det er absolut en idé, vi vil arbejde videre med, men vi har ikke yderligere taget stilling til projektet endnu, siger han.

I første omgang skal det eksisterende anlæg sikres, så det er klar til de unge brugere, og samtidig vil bestyrelsen arbejde på at søge om det nye projekt, siger han.

I det politiske landskab er der megen sympati for projektet, hvor eksempelvis både formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Glahn (R), og formand for landdistriktsudvalget, Svend Erik Autzen (V), støtter ideen, men også minder om, at der skal findes midler til projektet først.