Ny forfatterklub i Kalundborg

Kribler og krabler det efter at skrive?

Så er den ny forfatterklub for voksne på biblioteket i Kalundborg måske lige det, der skal til for at forløse den indre skribent.

- Kalundborg Biblioteker har længe haft en god og succesfuld forfatterskole for unge, og nu udvider biblioteket med et tilbud til voksne skrivelystne som en del af Kalundborgs nye litteraturfestival »SKRBL«, der finder sted i september, oplyser Anders Greis, kulturformidler og eventkoordinator i Kalundborg Kommune. Han står for forfatterklubben.

Med tilbuddet håber Kalundborg Biblioteker at kunne stimulere, at der kommer gang i et skrivemiljø for voksne i Kalundborg Kommune.

Forfatterklubben er et kortvarigt kursus over fire undervisningsgange. Kurset udbydes af Kalundborg Biblioteker og Odsherred Teater i september i forbindelse med »SKRBL«-festivalen - en festival for det skrevne ord.

Kurset munder ud i, at deltagerne læser nogle af deres tekster højt til en event i Havneparken lørdag den 23. september.

Kursets undervisningsdage har overskrifterne »Skriv sanseligt«, »Skriv troværdigt«, »Skriv poetisk« og »Oplæsning«.

Undervisningen varetages af forfatter Charlotte Weitze, teaterleder Simon Vagn Jensen og forfatter og kulturformidler Anders Greis. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

