Se billedserie 17.000 spån er ankommet til Løve Mølle. Nu skal de imprægneres. Glade laugsmedlemmer og en enkelt sponsor studerer de mange stykker træ. Fra venstre Jens Pedersen, Jens Hansen, Ole Hedelund Andersen, Henning Vingborg og filialdirektør, repræsentant for Trelleborgfonden, Kenneth Mahler Olsen, Slagelse. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Ny dragt til smuk hollænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny dragt til smuk hollænder

Kalundborg - 08. februar 2017 kl. 18:34 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så prægtig som få og velholdt som endnu færre. Der er ikke meget at sige møllelav og borgere på egnen imod, at de er stolte af herredets vartegn; Løve Mølle fra 1881 er en perle, der er værd at bevare.

Men det er ikke nogen billig fornøjelse at holde en ægte hollændermølle med galleri i så god stand. Heldigvis er der fonde og andre gode folk, der gerne vil fastholde historie og historiske bygninger. Som møllelavets formand, Ole Hedelund Andersen, udtrykker det til Nordvestnyt:

- Vi er stolte af vores mølle, vi holder, hvad vi lover, og vi sætter ikke noget i gang, vi ikke har skaffet pengene til. Det tiltaler fondene, at de kan regne med os, og at de får noget for deres »investering«.

Nu er der, fra Letland og udskåret i egetræ, ankommet paller med nye spån, der skal iklæde møllen en ny dragt fra omgangen (galleriet) og op til hatten, der blev udskiftet tilbage i begyndelsen af 1980'erne. Siden er møllen tilført nye vinger og meget betydelige bevaringsprojekter er udført indendørs.

Det nyeste projekt - anslået til mellem 1,5 og to millioner kroner - er en af de dyreste renoveringsopgaver i møllens historie. Derfor bliver opgaven delt i to. Det øverste stykke af dragten beklædes med de nye spån op til hatten i år. Det nederste, under »skørtet«, i 2018.

- Endnu har vi ikke alle pengene på plads. Men vi er godt på vej, og vi tror på, at det kan lade sig gøre, siger en anden central skikkelse i møllens liv, Henning Vingborg.

De 17.000 spån er nu ankommet til tømrermester Jørn Nilssons værksted 100 meter nedenfor møllen på Bøstrupvej. Her skal de først tørre, så skal de imprægneres og males, før de sættes på møllekroppen. Det er ikke tilfældigt, at det er Nilssons værksted, der lægger rum til spånerne. Ingen har større kendskab til eller har arbejdet mere med møllen gennem årene end ham.