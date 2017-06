Søren Ole Sørensen tiltræder som direktør med ansvar for Økonomi og Løn, HR og Personale, IT og Digitalisering samt Jobcenter Kalundborg og Ældre og Sundhed fra den 1. oktober. Foto: Claus Rødgaard Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør ansat i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør ansat i Kalundborg

Kalundborg - 29. juni 2017 kl. 09:46 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Ole Sørensen tiltræder som ny direktør i Kalundborg Kommune.

Han afløser Birgitte Husballe, som er fratrådt.

- Jeg er glad for at byde Søren Ole Sørensen velkommen i Kalundborg Kommune, og jeg glæder mig til samarbejdet med endnu en direktør, der er ambitiøs på kommunens vegne, og som træder ind med fokus på at fastholde den stabile økonomi og på Kalundborg Kommunes evne til at lave bæredygtig, god velfærd, på en fortsat mere effektiv måde, siger borgmester Martin Damm i en pressemeddelse fra Kalundborg Kommune.

Privat bor Søren Ole Sørensen i Høng, og han kender derfor kommunen og området rigtig godt.

- Jeg glæder mig til at blive en del af direktionen i en stærk udviklingskommune. Økonomien er god, strategien for det gode og værdige ældreliv viser Kalundborgs store ambitioner på et højaktuelt velfærdsområde, og kommunen har i samarbejde med de mange virksomheder i området succes med at hjælpe flere i job. Alt sammen i kraft af dygtige ledere og medarbejdere og fokus på digitalisering og effektivisering, siger Søren Ole Sørensen.

I Kalundborg Kommune får Søren Ole Sørensen som direktør ansvar for Økonomi og Løn, HR og Personale, IT og Digitalisering samt Jobcenter Kalundborg og Ældre og Sundhed.

Søren Ole Sørensen tiltræder den 1. oktober som den første af to nye direktører i Kalundborg Kommune, som inden længe slår stillingen som direktør for børne-, unge- og familieområdet op.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får et nyt direktionsmedlem, som med sin solide erfaring kender alt til det kommunale område. Med Søren Ole Sørensen på holdet sikrer vi både en sikker drift af økonomien og en fortsat udvikling af velfærdsområdet og af Kalundborg kommune som attraktiv arbejdsplads. Det er bestemt værd at vente lidt på, siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.

Jan Lysgaard Thomsen har i øvrigt selv arbejdet som kommunaldirektør i Sorø Kommune, inden han i juni 2014 blev ansat som kommunaldirektør i kalundborg kommune, så han og den nye direktør Søren Ole Sørensen er tidligere kollegaer.