Christen Andersen med døtrene Amalie og Alberte Andersen oppe på skrænten, hvor en trappe fører ned til havet og det sted, hvor badebroen kommer til at ligge. I baggrunden kan man se arbejderne, der er i gang med at banke jernpæle i jorden. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Ny badebro på vej på Røsnæs

Der har været fuld gang i de nye aktiviteter omkring Strandhotel Røsnæs siden dets renovering sidste år. Den 1. juni åbnede Restaurant Næs officielt, og nu er strandhotellet klar med et nyt initiativ i form af en ny badebro, der kommer til at gå 32 meter ud i vandet.

Christen Andersen, forpagter af Strandhotel Røsnæs, forventer, at broen kommer til at blive flittigt brugt af hotelgæster og de lokale.

- Det er endnu en opgradering af forholdene herude. Vi håber, at den vil være med til at give hele området et løft samt selvfølgelig fungerer som endnu et tilbud i form af en aktivitet for vores gæster, siger han.