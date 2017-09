Kalundborgs Ny Vesthavn vil være det eneste sted på Sjælland, hvor 80-100.000 ton korn kan lastes til eksport. Pressefoto.

Ny Vesthavn skal have kæmpe kornterminal

Kalundborg - 04. september 2017

Kalundborg Bulk Terminal, har sammen med Kalundborg Havn underskrevet et "Letter of Intent", en hensigtserklæring om at terminalen vil leje et areal på 20.000 kvadratmeter på Ny Vesthavn.

- Vi er glade for aftalen, der giver os mulighed for at bygge en ny terminal til opbevaring af korn og andre bulk- og grovvarer. Med placeringen på Ny Vesthavn, der får en vanddybde på 15 meter, får vi mulighed for at færdiglaste skibe til korneksport helt op til 80-100.000 ton i modsætning til nu, hvor vi er nødt til at færdiglaste i andre havne. Kalundborg vil være eneste sted på Sjælland, hvor vi vil have den mulighed, siger Simon Christensen, direktør for Copenhagen Merchants, der er en del af ejerkredsen bag Kalundborg Bulk Terminal.

Den nye terminal vil blive placeret kajnært.

Bestyrelsesformand for Kalundborg Havn, Jakob Beck Jensen, siger:

- Det er en vigtig aftale for os, da det udbygger et i forvejen godt samarbejde med Copenhagen Merchants. Samtidig er korneksporten et af Kalundborg Havns vigtige forretningsområder, der med den nye aftale yderligere bliver styrket.

Ny Vesthavn bygges som en multiterminal, hvor der bliver mulighed for at etablere alle former for havnerelaterede aktiviteter. Udover containerterminalen vil der være plads til lagre, pakhuse, tanke, produktionsvirksomheder med behov for havneadgang m.v. Ligesom krydstogtskibe vil få mulighed for at anløbe Ny Vesthavn.

Bent Rasmussen, havnedirektør for Kalundborg Havn, lægger heller ikke skjul på betydningen af den nye aftale.

- Det at kunne fylde korneksportskibene helt op bliver en betydelig konkurrencefordel for Ny Vesthavn. Derfor er vi meget glade for at have indgået dette "Letter of Intent" med Kalundborg Bulk Terminal, og endda i så god tid inden Ny Vesthavn står klar til brug, siger Bent Rasmussen.

Byggeriet af Ny Vesthavn starter i løbet af efteråret, og hele havneafsnittet ventes at stå klar til brug i februar 2019.