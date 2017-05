Se billedserie (Fra venstre) Geo Østergaard, Per Jensen og Erik Dannenberg er bekymrede for udvidelsen med Ny Vesthavn i Kalundborg og spørger, hvorfor man ikke må se et budget for projektet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny Vesthavn: Lukkethed bekymrer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny Vesthavn: Lukkethed bekymrer

Kalundborg - 10. maj 2017 kl. 11:20 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Hvis der er mange arbejdspladser og rigtigt gode penge i etableringen af Ny Vesthavn i Kalundborg, så er projektet, der har fået en kommunal lånegaranti på 220 millioner kroner, en god idé. Men er der nu også det?

Sådan spørger Geo Østergaard, som lægger hus til en kritisk Ny Vesthavn-samtale sammen med to andre bekymrede borgere, Per Jensen og Erik Dannenberg. De forholder sig især kritisk til Ny Vesthavn, fordi de oplever, at hele projektet er omgærdet af lukkethed. I gruppen mener man, at med mange kommunale millioner i spil er det en sag, som kommer borgerne ved.

- Vi har lige fået afslag på den ansøgning om aktindsigt i forholdene omkring Ny Vesthavn, vi sendte til Kalundborg Havn, fortæller Per Jensen, der har en jurudisk baggrund og en fortid i politiet. Det var en blank afvisning uden klageadgang og den sag overvejer Per Jensen og de andre i gruppen nu, hvad de skal gøre ved.

- Det er som om, at der er gået et sort tæppe ned for alt, der har med Ny Vesthavn at gøre, siger Erik Dannenberg.

Han siger også, at med de få offentliggjorte facts om beslutningsgrundlaget, business case og økonomien virker det som om, at man fra havnens side nu bare vil lave Ny Vesthavn, for så kommer der nok nogle og skal bruge den.

- Vi har læst i avisen, at havnedirektøren rejser rundt for at finde kunder. Han var til Maritim Messe i København og viste en flot drone-video i London og er nu på vej til Tyskland. Men kommer der overhovedet noget ud af det, dét hører vi intet om, siger Per Jensen.

Gruppen har ladet en revisor se på havnens tal, og det er blevet til en graf, der viser faldende indtægter og stigende omkostninger over de seneste år.

- Vi har også læst, at gods­trafikken faldt 25 procent under finanskrisen, og kun de 10 procent er kommet tilbage. Det passer dårligt med, at der er fem millioner kvadratmeter havneudvidelse på vej i Danmark, og DI Transport advarer om overkapacitet, siger de tre.

- På krydstogtområdet, som Ny Vesthavn også satser på, er konkurrencen øget voldsomt, fordi man herhjemme er gået fra fire til 15 danske havne, der bejler til krydstogtrederierne, nævner gruppen.

- Vi synes, at der er en risiko for, at Ny Vesthavn-projektet kommer til at belaste den kommunale økonomi. Vi ved, at der skal flyttes nogle containere fra den nuværende havn over på Ny Vesthavn, når den er klar. Det er der ikke meget udvikling i, men vi har ikke fået mere at vide - nok fordi der ikke er mere konkret at fortælle, gætter Geo Østergaard, Erik Dannenberg og Per Jensen, som tilføjer, at Ny Vesthavn risikerer at ende med en regning til borgerne for en betonklods ude i fjorden. I gruppen frygter man, at havnevisioner kan være kommet ud af kontrol, og de opfordrer Kalundborg Havn til at spille med åbne kort.

- Jeg vil også opfordre havnedirektør Bent Rasmussen, som har opfordret os til at huske at citere ham korrekt, til at oplyse korrekte tal, når han for eksempel fortæller, hvor mange medarbejdere, NOV Flexibles beskæftiger i Kalundborg. Havnedirektøren sagde, at der var mellem 400 og 500, men det korrekte, aktuelle antal medarbejdere er 335, siger Geo Østergaard.

Han, Erik Dannenberg og Per Jensen mener, at Ny Vesthavn-sagen burde være en del af den kommende valgkamp, så man gav borgerne en reel chance for at gøre deres indflydelse gældende. Det ville et sundt og økonomisk fornuftigt havneprojekt sagtens kunne tåle, er de tre sikre på.