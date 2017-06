Nu er fire unge piger parate til uddannelse

- Det er ikke alle unge på skolen, vi indstiller til KUU-eksamen. Vi indstiller dem, vi vurderer, her og nu har en reel mulighed for at indgå i et videre uddannelsesforløb, siger KUU-vejleder og underviser Karina Gyldenhøj, som var meget glad på alle fire unges vegne.

- Først skal jeg tage 9. klasse på VUC i Kalundborg, måske også 10. Derefter vil jeg gerne ind på HF, for det er forudsætningen for, at jeg kan optages på pædagog-uddannelsen. Jeg har haft et par gode år her på skolen. Der har jeg været meget glad for at være. Jeg synes også, at det gik godt til eksamen i dag, smiler Sarah.