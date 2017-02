Der var udsædvaneligt mange tilhørere mødt op for at overvære onsdagens møde i kommunalbestyrelsen. Årsagen var at lokalpolitikerne denne aften skulle træffe afgørelse om hvorvidt man ønskede at lukke Røsnæs Skole. Foto: Thomas Rye

Nu er beslutningen truffet: Røsnæs Skole skal lukke

Kalundborg - 22. februar 2017 kl. 19:48 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bredt flertal af kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften at lukke Røsnæs Skole. Flertallet valgte dog samtidig at udsætte lukningen til 2018. Som eneste parti stemte Socialdemokraterne imod en lukning.

En stor gruppe af forældre og ansatte fra Røsnæs Skole var onsdag aften mødt op i byrådssalen på Kalundborg Rådhus, for at overvære kommunalbestyrelsen afgøre den lille lokale skoles skæbne. Efter flere år med rygter og spekulationer blev det endeligt slået fast: Røsnæs Skole lukker.

Et flertal bestående af 21 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer stemte for at nedlægge Røsnæs Skole.

- At vi står her i aften, har intet at gøre med kvaliteten af den undervisning, som eleverne har fået på Røsnæs Skole. Der er tale om en rigtig god skole, som har vist sig rigtig god til at inkludere elever, som har svært ved at være på en større skole, sagde formand for børn- og familieudvalget Gitte Johansen (V).

- Når vi alligevel står her i aften, så er det fordi at der simpelthen ikke er børn nok på Røsnæs, til at man kan drive en skole, fortsatte hun.

Ingen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne var begejstrede for, at de nu var nød til at lukke en ellers velfungerende lokal skole. Derfor gjorde man sig også fra alle partier umage for at komme forældre og skolebestyrelse i møde.

Kommunalbestyrelsens flertal valgte således at støtte en anbefaling fra børn- og familieudvalget om at udsætte en skolelukning til august 2018, for dermed at give forældre og frivillige tid til at forsøge at skabe en friskole som erstatning for Røsnæs Skole.

Som det eneste parti valgte Socialdemokraterne at stemme nej til en lukning af Røsnæs Skole.

- Det er vores holdning, at hvis der skal være en skole på Røsnæs, så skal det være en kommunal skole. Hvis man kan finde børn nok til at drive en friskole, så må man også kunne finde børn nok til en kommuneskole, sagde Gunver Jensen (S).