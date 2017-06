Novo-station bliver seks mio. dyrere end forventet

- Jeg rykker nu transportministeren for midlerne til etableringen af stationen øst for Kalundborg. Der er en klokkeklar politisk aftale bag - så der er ingen svinger i valsen. Det er sådan set bare at komme i gang.

Rasmus Horn spørger blandt andet ministeren: - Jævnfør artiklen i Nordvestnyt »Kalundborg-pres for at få millioner til ny station« bedes ministeren give en status på, hvor langt vi er med etableringen af det nye stationsbyggeri øst for Kalundborg, samt status på finansieringen. Rasmus Horn beder ministeren bekræfte, at Kalundborg Kommune vil modtage det aftalte millionbeløb til etableringen af det nye stationsbyggeri øst for Kalundborg, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, og så vil han gerne vide, hvornår transportministeren forventer, at Kalundborg Kommune vil modtage det aftalte beløb til etableringen af stationsbyggeriet øst for Kalundborg.