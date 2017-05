Nøgler fundet i skraldespand

Et af nøglesættene havde et navn tilknyttet. Da Jeanette Witthøft ringede ejeren op, fik hun at vide, at vedkommende bor i København, og at nøglerne har været mistet i et års tid. Generelt ser nøglerne ud til at stamme alle mulige steder fra. Der er eksempelvis også en nøglering fra »Toyota Herlev«.