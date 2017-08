Høng-Løbet er afviklet otte gange, og arrangørerne - Lions og byens løbeklub, håber på flere i år, når det går løs 26. august. Foto: Bjarne Robdrup

Niende familie-motionsløb

Kalundborg - 21. august 2017 kl. 18:15 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mindste ligger i barnevognen. De ældste har passeret 70. Altså en begivenhed på tværs af generationer. Men det ville ikke gøre så meget, hvis bare lidt flere havde lyst at være med.

Det er Høng-Løbet, det handler om. Et arrangement lørdag 26. august, som i år afvikles for niende gang, fortæller Kristine Ruus Bredahl Jørgensen, der er formand for klubben.

- De første seks år havde det udgangspunkt fra Høng hallen, de seneste tre fra Høng Centret. Men vi må også konstatere, at der de sidste par år har været et let faldende deltagerantal, således under 200 deltagere sidste år, og det vil vi gerne ændre på. Samtidig er vi helt på det rene med, at konkurrencen for løbearrangementer er hård. For ni år siden satte folk kryds i kalenderen, når der skulle være løb. Nu er der arrangementer hver weekend, så et motionsløb er ikke længere noget specielt, siger Kristine Ruus Bredahl Jørgensen.

Høng-Løbet er, betoner hun, et socialt familieløb, hvor der er fokus på samvær og hygge. Ikke på tiden.

Der er distancer på 5, 10 og 21.1 km foruden et børneløb på 2.2 km.

Nu skal alt jo ikke gå op i »sundhed«, så derfor - for femte år i træk - serverer Aktive Kvinder i Høng en lækker lagkage, når man kommer i mål, hvor massør Klinik MeNobel sørger for forkælelse af de ømme benmuskler.

Høng-Løbet er et samarbejde mellem Lions Høng og Høng løbeklub, tilføjer Kristine Ruus.

Hvor der godt kunne være lidt flere aktive omkring løbet, er der til gengæld masser af aktivitet i Høng Løbeklub.

- Klubben blomstrer fortsat og den har lige i underkanten af 200 medlemmer. det er meget tilfredsstillende. Og det er også positivt, at der har været rekordmange, som aktivt har taget del i træningstilbuddene hen over sommeren.

- Der kan sagtens møde 70-80 op til træning, som så fordeler sig på fem løbehold - og et gåhold, hvor vi godt kunne bruge flere deltagere, tilføjer formanden.

Ud over Høng-Løbet arrangerer klubben Reersø-Løbet i marts og Marguerit-Løbet i september. Nyeste tiltag i klubben er et trail hold, hvor de aktive tager ud i naturen og løber, så man slipper for asfalt og fortove.

Til september deltager over 50 løbere fra klubben i Broløbet og senere samme måned har vi lejet en bus og tager til Svanninge bakker (ved Faaborg, red.), for at deltage i »Alpeløbet«, siger Kristine Ruus.