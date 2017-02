Det har ikke været muligt at afslutte forhandlingerne med Netto, herunder en nøje undersøgelse af forureningsproblematikken, indenfor fristen iht. køberetsaftalen, skriver entreprenørens advokat i mail til Anders Petersen om arealet på Slagelsevej i Høng. Foto: Bjarne Robdrup

Netto har trukket stikket

Kalundborg - 06. februar 2017 kl. 13:24 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om at bygge et 1000 kvadratmeter stort supermarked til discountkæden Netto i et erhvervs- og beboelseskvarter midt i Høng er droppet. Det skriver Nordvestnyt.

Netto har trukket stikket, og det betyder, at en erhvervsbygning og to parcelhuse i området midt på Slagelsevej over for Høng Centret alligevel ikke skal rives ned.

Sten Ladekarl, Kolding, advokat for entreprenøren, Stender Entreprise A/S, der skal bygge det nye supermarked, har meddelt ejeren af grunden, tømrer- og snedkermester Anders Petersen, at projektet er skudt ned.

Anders Petersen er mildest talt overrasket:

- Det er flere måneder siden, at aftalen blev indgået, og nu begrundes beslutningen om at droppe projektet med, som det udtrykkes, »forureningsproblematikken«. Det ville have kostet nogle få tusinde kroner med det samme at undersøge, hvor forurenet grunden var, og så havde vi kunnet droppe det hele eller komme videre. Hele den måde, sagen har kørt på, virker ærligt talt ikke specielt professionel.

Entreprenøren bedyrede før jul, at aftalen var sikker nok, og at der snart skulle ske noget. Så bad entreprenørens advokat om en måneds udsættelse, og den udløb ved udgangen af januar.

1. februar modtog Anders Petersen følgende mail:

»Det har ikke været muligt at afslutte forhandlingerne med Netto, herunder en nøje undersøgelse af forureningsproblematikken, indenfor fristen iht. køberetsaftalen. Aftalen må derfor anses for udløbet og bortfaldet. På vegne min klient beklager jeg de ulemper, der måtte have været«.

Mailen er underskrevet af Sten Ladekarl, advokat (H).

Læs mere i dagens avis.