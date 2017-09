Nedrivning bliver uden puljepenge

Ejerne af to forfaldne ejendomme i Kalundborg Kommune - Asnæs Skovvej 10 og Stengårdsvej 3 i Viskinge - må indstille sig på selv at skulle betale hele regningen, hvis de river bygningerne ned. Udvalget for teknik og miljø har netop sagt nej til at give støtte til nedrivningen, og det sker på baggrund af udtalelser fra Museum Vestsjælland ved museumsinspektør Mads Findal.

- Vi valgte at følge museets indstilling i begge sager, siger udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som nævner, at museet i Viskinge-sagen anbefaler ejeren at søge støte til istandsættelse af ejendommen. Og i tilfældet med Asnæs Skovvej-ejendommen, som hører under Lerchenborg, anbefaler museet, at kulturmiljøet SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) vurderes som understøttelse for fortsat bevaring.