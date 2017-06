Retssagen foregik i denne Retssal A i Retten i Holbæk. Arkivfoto

Nægter Svebølle-røveri

Kalundborg - 27. juni 2017

Mandag var fire unge mænd tiltalt ved Retten i Holbæk for at have begået røveri og fremsat trusler mod en jævnaldrende på dennes bopæl i Svebølle søndag den 23. oktober sidste år. Ifølge anklagen skulle to af mændene have braset ind af døren hos den jævnaldrende, tvunget ham ned på gulvet og truet ham til at udlevere et mindre pengebeløb samt en computer til en værdi af 18.000 kroner. De to andre tiltalte skulle have befundet sig henholdsvis uden for den jævnaldrendes dør og i en bil lidt væk.

I vidneudsagn fortalte den jævnaldrende og dennes kæreste, der også befandt sig i lejligheden, hvordan han liggende på gulvet var blevet truet med at »blive smadret«, hvis ikke han betalte de tiltalte 9.000 kroner. Da han ikke havde 9.000 kroner, tilbød han i stedet, at de kunne få hans computer. Tre af de fire tiltalte udtalte sig til retten i går. De hævdede alle, at de ikke havde været i den jævnaldrendes lejlighed.

Sagen udspringer angiveligt af, at den ene af de tiltalte tidligere havde været romantisk involveret med den jævnaldrendes kæreste. Da hun ikke ville tage ham tilbage, begyndte han at true hende. Han havde også kontaktet hendes veninder og forsøgt at finde ud af, om den jævnaldrende havde været hende utro. Derfor havde den jævnaldrende skrevet til den tiltalte, at han skulle lade kæresten være i fred.

Bølgerne havde gået højt i korrespondancen mellem de to. Den jævnaldrende havde blandt andet skrevet, at den tiltalte og hans familie var »snotdumme«, og at den tiltalte »skulle have været en plet på lagnet«. Netop denne påstand om familien havde gerningsmændene ifølge den jævnaldrende og hans kæreste refereret til som årsag til at kræve de 9.000 kroner, da de trængte ind i lejligheden.

Der forventes at falde dom i sagen på fredag.