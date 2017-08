Se billedserie Nabiha sang om kap med regnen på Kalundborg Rock'er. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Nabiha var mellemrum mellem to Dalton-brødre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabiha var mellemrum mellem to Dalton-brødre

Kalundborg - 12. august 2017 kl. 20:16 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den dansk-afrikanske R'n'B-sangerinde Nabiha blev kendt for sit megahit »Mind The Gap«, en påmindelse om at holde godt øje på Londons undergrunds-stationer, plus en personlige hentydning til sangerindens velkendte mellemrum mellem fortænderne.

På Kalundborg Rock'er var Nabiha det livskraftige, omkring-dansende, soul-funky mellemrum på Store Scene mellem to af de gamle Dalton-brødre, Johnny Madsen og Lars Lilholt, der spillede lige før og loge efter hende. Der manglede bare lige Allan Olsen, så var Dalton intakt.

Nabiha er også kendt for hittet »Never Played The Bass«. På Kalundborg Rock'er var der i den grad skruet op for bassen, i nogle numre så meget, at det forstyrrede R'n'B-oplevelsen.

Da Nabiha gik på scenen var regnen som ved et trylleslag drevet over - for en stund - indtil den lumske rad kom på banen igen og sendte en racer-byge i hovedet på det prøvede festival-publikum, som kun lige nåede at remontere regnfrakkerne.