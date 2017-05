NOV-fyringer: 3F og Metal står klar

Aktivitetsniveauet i offshore olieindustrien er fortsat lavt, og NOV Flexibles melder ud, at det er bydende nødvendigt at styrke konkurrenceevnen, så selskabet kan vinde de ordrer, som olieselskaberne trods alt sætter i gang. Derfor skal der fyres cirka 150 medarbejdere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 11. maj 2017

Kalundborg: Der står opbakning og hjælp klar til medarbejderne, som har en fyreseddel fra NOV Flexibles i vente. Sådan lyder meldingen fra 3F og Metal, som dog ikke kan love fyrede NOV-folk en kvik overgang til nyt industriarbejde.

3F-formand i Kalundborg Flemming Lassen fortæller, at jobmulighederne lige nu er begrænsede på industriområdet, og der er ansættelsesstop hos Novo Nordisk, som ellers har taget mange ledige gennem tiden.

- Lige nu ved vi ikke ret meget, men rygterne går, og folk ringer til os og spørger, hvad de så skal lave. Min melding er, at der godt kan gå lidt tid inden det næste job, men de skal vide, at vi står klar til at bistå dem bedst muligt, siger Flemming Lassen.

3F-formanden ved, at der skal afskediges cirka 150 NOV-medarbejdere, og han frygter, at hovedparten af opsigelserne vil lande på Kalundborg-fabrikken, fordi der på grund af lav aktivitet ikke er ordrer til at holde produktionen i gang. NOV Flexibles beskæftiger i alt 680 medarbejdere på tre danske lokationer - Aalborg, hovedsædet i Brøndby og Kalundborg-fabrikken, hvor der lige nu arbejder 335.

- Egentlig kommer NOV-fyringerne ikke som en overraskelse, fordi oliebranchen har svære tider. Det skal jo smitte af på produkter til olieindustrien som NOV's rør, men alligevel kommer det som et chok, når det sker. Ikke mindst for medarbejderne, siger Flemming Lassen.

Også hos Metal Midt- og Vestsjælland er der opbakning klar, fortæller næstformand Poul Erik Christensen:

- Når vi ved, hvor mange, det kommer til at omfatte, så kalder vi folk ind og ser på, hvad der så skal ske, siger Metal-næstformanden, som føler sig sikker på, at uddannelse bliver vejen videre for mange af de, som ender med at få en NOV-fyreseddel.

- Der kan også være andre job, siger Poul Erik Christensen, som opfordrer afskedigede medarbejdere til at acceptere, at sådan er det bare - og så se at komme op på hesten igen. Det kan lyde hårdt, men det er det, der skal til, siger han.

Det var danske NKT, der i 1999 byggede Kalundborg-fabrikken, og i 2012 solgte NTK divisionen NKT Flexibles til et amerikansk selskab for 3,8 milliarder kroner.

NOV, som står for National Oilwell Varco, er nu havnet i en langvarig periode uden nævneværdig efterspørgsel på fleksible rør til olieindustrien, og det har gjort det nødvendigt for Flexibles´ ledelse af varsle opsigelser på tværs af den danske forretning.

Reduktionen ventes at blive i størrelsesordenen 150 medarbejdere, og lige nu kører der forhandlinger mellem ledelse og medarbejdernes repræsentanter, oplyser NOV Flexibles.