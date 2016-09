Multihus fik en god sæsonstart

Formand for Multihuset i Kalundborg, Simone Volden, er ovenud tilfreds med åbningen af sæson 2016/17 i Multihuset på på Vestre Havneplads i Kalundborg, som gik over alle forventninger.

De tre bands der spillede var »Tung Tyngdekraft«, »Bob de Beat« og »Turtlenecks«, som alle er lokale talenter. Multihuset hyrer nogle gang større navne udefra, men Multhuset synes, at det er mindst ligeså vigtigt, at få de talentfulde lokale bands i Kalundborg til at spille. »Tung Tyngdekraft« åbnede ballet med tunge beats og poetiske tekster udtrykt i flængede rim og hurtig rap. De gav scenen videre til »Bob de Beat's« old school rap, som består af fængende og sjove tekster, man kan rappe med på. Til sidst spillede »Turtlenecks« op til dans med dansevenlig pop og hits, som både er cover-numre og egne numre.

- Der var rigtig dejligt at se gæster i huset fra en masse forskellige af Kalundborgs skoler, heriblandt STX, Allikelund og VUC, da det netop opfylder ambitionen om at Multihuset skal være et sted for alle og et samlingspunkt for hele Kalundborgs ungdom, fortæller Simone Volden.