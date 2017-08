Move Out sparkede festival i gang med masser af rock

Kalundborg-coverbandet Move Out er i den grad opgraderet. Fra Talentscenen på Kalundborg Rock'er de foregående år var det fredag Move Out, der fra Store Scene fik publikum til at smådanse, vugge i hofterne og vifte med armene til festivalens åbningskoncert.

Et svært job at være de første, der skal sparke liv i et festival-publikum, men Move Out tænker ud af boksen og havde solidt rockede versioner af blandt andre Lady Gagas »I Want Your Love«, Maroon 5's »Moves Like Jagger« og D-A-D's »Bad Craziness« med til de første festival-gæster.