Det første, allerede vedtagne, stykke motorvej mod Kalundborg går fra Kvanløse mod Knabstrup i en linje tæt på den bestående skovvej (rute 23) Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Motorvej til Kalundborg står højt på ministers liste

Kalundborg - 31. juli 2017 kl. 12:54 Af Margit Pedersen og Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En motorvej til Kalundborg ligger højt på transportminister Ole Birk Olesens (LA) prioriteringsliste over de vigtigste motorvejsprojekter i Danmark for de kommende år.

Ifølge jp.dk er Kalundborg nummer tre på listen efter udbygning af den østjyske motorvej (E45) og en ny hærvejsmotorvej ned gennem Jylland.

To lokale borgmestre, Kalundborgs Martin Damm (V) og Holbæks Søren Kjærsgaard (V), er meget tilfredse med at Kalundborg placeres i toppen.

- Jeg har sagt det før. Det er af kolossal udviklingsmæssig betydning for byen, for erhvervsområdet, men også for vores del af regionen, at Kalundborgs vejnet mod hovedstadsområdet udbygges, siger Martin Damm til Nordvestnyt.

Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V) glæder sig også over, at færdiggørelsen af motorvejen mellem Holbæk og Kalundborg står højt på prioriteringslisten.

- Det vil være fantastisk fint. Udenfor Købehavn er Kalundborg det største industriområde, som giver meget og tung trafik gennem mindre byer. Sikkerhedsmæssigt er motorvejen vigtig, men den er også nødvendig for at bevare og udvikle industrien til gavn for hele vores område, understreger borgmesteren overfor avisen.

Listen med de syv byggerier kommer i forlængelse af regeringens såkaldte 2025-plan, hvor den blandt andet forventer 22 milliarder ekstra kroner til offentlige investeringer i infrastruktur, fortæller DR P4 Sjælland.

Her peger transportminister Ole Birk Olesen på veje frem for offentlig trafik, og har fremhævet syv motorvejsprojekter, han mener, det er særlig nødvendigt at have fokus på.

Det har ikke været muligt for Nordvestnyt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen selv.

Ministeriet meddeler, at ministeren er tilbage i begyndelsen af august.