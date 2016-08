Motorvej helt til Kalundborg bygges fra 2020

- Første fase af Kalundborg-motorvejen var ikke nogen let beslutning at skaffe flertal for på Christiansborg. Vi har efterfølgende, fortsat med stort politisk møje og besvær, fået vedtaget etape 2 på godt seks km fra Regstrup til Knabstrup - en etape, der bygges henover de kommende tre år, og som er påbegyndt. Det er på den baggrund, at jeg personligt er meget tilfreds med, at etape 3 helt til Kalundborg nu skrives ind i et regeringsgrundlag. Jeg kan ikke forestille mig, at der vil være et politisk flertal imod sådan en beslutning. Jeg kan få øje på Alternativet og Enhedslisten - og måske SF også ryster på hånden - men alle andre kan se de perspektiver og muligheder for Nordvestsjælland, der tegner sig, siger Jacob Jensen.