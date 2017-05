Kalundborg Kommune afventer med interesse, hvad Folketinget når frem til på spørgsmålet om elektrificering af Nordvestbanen. (Arkiv) Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Motorvej før elektrisk tog - men ikke et enten eller

Kalundborg - 17. maj 2017 kl. 13:22 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Kalundborg Kommune fik et opkald fra Christiansborg om vi ville pege på motorvej helt til byen eller elektrificering af Nordvestbanen, så ville vi pege på motorvejen, fordi behovet for den er så udtalt. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er et enten eller for os. Det handler alene om en prioriteret rækkefølge.

Borgmester Martin Damm (V) - og Kalundborg Kommune - afventer med interesse, hvad Folketingets transport-, bygnings- og boligudvalg når frem til på spørgsmålet om elektrificering af Nordvestbanen, som nu er sendt i høring på baggrund af Banedanmarks offentliggørelse af en vvm-rapport, der afdækker konsekvenser for miljøet på strækningen mellem Roskilde over Holbæk til Kalundborg.

Liberal Alliances ordfører i udvalget. Villum Christensen, sagde forleden til Nordvestnyt, at man ikke kan afvise, at Kalundborgs brændende ønske om en motorvej og planerne om at elektrificere Nordvestbanen af økonomiske årsager kan blive et politisk valg, fordi »riget fattes penge, og mange andre kommuner har også store trafikønsker«. Villum Christensen peger på, at elektrificeringen måske kun gennemføres til Holbæk, hvor mange rejsende står af, hvorefter de nuværende dieseltog fortsætter mod Kalundborg.

Martin Damm henviser til, at elektrificeringen af Nordvestbanen bygger på en politisk aftale på Christiansborg, der går år tilbage.

- Det er ikke vores opfattelse, at vi i Kalundborg har grund til at være tilfredse med de vilkår og den togstandard, vi lever med i dag. For 30 år siden - med færgedrift fra Kalundborg - var rejsetiden kortere fra hovedstaden til Kalundborg end i dag! Det handler om nødvendigheden af et væsentligt løft i kvaliteten for den kollektive trafik. Men det handler ikke om, hvorvidt Kalundborg fortsat skal nedprioriteres med dårlig togstandard på bekostning af en motorvej, der er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Elektrificeringen af Nordvestbanen er en del af en snart gammel politisk aftale, siger Martin Damm til Nordvestnyt.

