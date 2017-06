Mor undrer sig over at studerende tæller med i normering

Pernille Ahrenkiel kan ikke forstå, at de pædagogstuderende tæller med i normeringen. Hun understreger, at hun ikke har noget imod pædagogstuderende, og at hun selv som folkeskolelærer har haft mange praktikanter, som bidrager med sparring og inspiration.

- En studerende har naturligvis behov for vejledning og støtte af det uddannede personale. Det er derfor ikke raketvidenskab at gennemskue, at dette naturligvis kræver flere ressourcer og mere tid af det faste personale, for dels konstant at inddrage nye medarbejdere, dels at tage ansvar for flere af de opgaver, der trods alt stadig kræves udført af uddannet personale, skriver Pernille Ahrenkiel, i det åbne brev, som hun også har lagt på Facebook, og som p.t. er blevet delt 82 gange og har fået 37 kommentarer, hvor de fleste bakker Pernille Ahrenkiel op.