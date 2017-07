Møbelforretning drejer nøglen om

Sådan lyder den korte forklaring på, hvorfor Bjarne Larsen og hans to sønner, Troels og Laust Hougaard Larsen har besluttet sig for at lukke Møbelhuset Kalundborg efter fire år med butik på Stejlhøj.

- Men det viste sig, at kunderne ofte kørte til Mørkøv, hvor vi har det største udvalg. Butikken i Kalundborg er ikke stor nok til, at vi kan have et stort sortiment. Derfor har vi besluttet, at vi lukker Møbelhuset Kalundborg og samler vores energi på Mørkøv Bolignyt og Vig Møbelhus, forklarer Troels Hougaard Larsen, der sammen med sin bror, Laust, og faren Bjarne Larsen, står bag beslutningen.