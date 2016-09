Rasmus Horn Langhoff (S) er positiv over, at ministeren nedsat en arbejsgruppe. Foto: Peter Andersen

Minister svarer på lærerspørgsmål

Anledningen var, at knap hver anden nyansatte lærer pr. 1. august ikke havde en læreruddannelse i Kalundborg Kommune, hvilket Kalundborg Lærerkreds fundet ud af ved at kigge på 26 lønkontrakter, som tillidsrepræsentanter havde indsamlet.

Her er det første spørgsmål. 1) »Vil ministeren komme med en vurdering af årsagerne til, at 45 procent af de nyansatte lærere i Kalundborg Kommune ikke har en læreruddannelse, jf. artiklen »45 procent af nyansatte lærere ikke lærer-uddannede« bragt på sn.dk den 9. august 2016?«

Ellen Trane Nørby har svaret:

»Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at eleverne får undervisning af læreruddannede eller andre med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag. I nogle kommuner opleves der udfordringer med at rekruttere og fastholde lærere. Dygtige lærere er den væsentligste enkeltfaktor til at sikre elevers udbytte af undervisningen. Jeg tager derfor udfordringer med at rekruttere læreruddannede undervisere alvorligt.