Minister afviser påstand: Havmøller er ikke droppet

Udtalelsen var foranlediget af et spørgsmål fra medlem af borgergruppen Beskyt Jammerland Bugts Jørgen Karlsen om SF's holdning til grøn omstilling - og de konsekvenser, det efter borgerens opfattelse vil få for natur og miljø, hvis der opstilles kæmpemøller fire km ude i Jammerland Bugt.

- De vilkår, der er inde over i de nugældende spilleregler for etablering af kystnære havmøller under åben dør, har virksomheden bag projektet ikke opfyldt. Derfor bliver projektet ikke til noget.

I brev til Jens Rønnemoes Pedersen, formand for Beskyt Jammerland Bugt, som beder om ministerens reaktion på SF-formandens udtalelser, fastslår Lars Christian Lilleholt, at han »formoder, at der henvises til Pia Olsen Dyhrs udtalelser om, at vindmølleprojektet under åben-dør-ordningen i Jammerland Bugt ikke vil blive gennemført: