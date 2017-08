Arbejdet med projekteringen af sta­tionen ved Novo Nordisk og Novozymes i Kalundborg er påbegyndt. (Arkiv) Foto: Fotograf Per Jensen

Minister: Ny togstation klar i 2018

Kalundborg - 30. august 2017 kl. 13:27 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gode nyheder til de mange pendlere, der arbejder i Novo Nordisk, Novozymes eller en af de andre virksomheder i området omkring Stejlhøj. Den kommende station, Kalundborg Øst, bliver nemlig færdig til tiden, og der er styr på finansieringen.

Det fremgår af tre svar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) på spørgsmål stillet af Folketingets transport-, bygnings- og boligudvalg efter ønske fra det lokalvalgte folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S). Ole Birk Olesen skriver blandt andet, at Banedanmark oplyser, at arbejdet med projekteringen af sta­tionen er påbegyndt, og at det første udbudsmateriale netop er sendt ud.

- Tidsplanen for etableringen af stationsbyggeriet øst for Kalundborg forventes overholdt, således den kan åbne for trafik i december 2018, står der i ministersvaret.

Den nye station finansieres af staten med tilskud fra Novo Nordisk, mens Kalundborg Kommune står for finansieringen af stationsforpladsen, hvilket blandt andet vil sige parkeringsforhold og forplads. Kommunens udgift forventes at blive omkring ni millioner kroner ud af de 25 millioner kroner, der oprindeligt var afsat til etableringen af stationen.

Selve stationen har ved en detailprojektering vist sig at blive dyrere på grund af øgede udgifter til terrænforhold og særlige krav om handicapforhold.

Ole Birk Olesen oplyser i sit svar, at forligskredsen af partier bag midlerne afsat til stationen besluttede »før sommerferien at afsætte yderligere 6,4 millioner kroner til fordyrelsen«.

Dermed er vejen banet for, at Kalundborg til næste år kan fordoble sit antal af togstationer. Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Horn Langhoff, som stillede spørgsmålene til ministeren, og hvis parti er en del af forligskredsen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, er da også tilfreds med svarene.

- Det er godt, at vi overholder tidsplanen, og at der er kommet sikkerhed omkring finansieringen. Alt i alt rydder det de bekymringer, der har været, af vejen for alle os, der ønsker Kalundborg Øst, siger Rasmus Horn Langhoff.