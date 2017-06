Miniarkæolog for en dag

Kalundborg Arkæologiforening vil stå for en række aktiviteter for skolebørn i museets have og ved Vestborgen. Der er kun plads til 24 børn ifølge med voksen pr. dag. Forældre eller bedsteforældre er velkomne til at være med.

Juniorarkæologkurset,

der varer tre timer, består af fire aktiviteter af cirka 30 minutters varighed, der hver udføres fire gange dagligt for en gruppe a seks børn ad gangen. Mellem aktiviteterne er der afsat tid til rotation af grupperne og frokostpause. Børnene vil lære at udgrave et felt og vandsolde jord, i begge tilfælde for at finde oldsager såsom knogler, potteskår og flintredskaber i jorden. De vil også lære at opmåle og tegne dele af ruinen på Vestborgen og gå med metaldetektor i museets have, og den erfarne amatørarkæo­log Erik Lund-Andersen vil undervise juniorarkæologerne i vandsoldning af middelalderjord fra Adelgade.