Se billedserie Eirik Vinsand vil på langt sigt trække sig fra den daglige drift i forhold til salg og produktion af produkter, som Gris Lam og co. skal stå for pr. 1. august. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Mineslund går i kompagniskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mineslund går i kompagniskab

Kalundborg - 03. juli 2017 kl. 14:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mineslund indgår pr. 1 august 2017 i et kompagniskab med Gris Lam & Co, og det får blandt andet den konsekvens, at gårdbutikken på Mineslund bliver lukket den 1. august.

- Mineslunds kød er blevet i rigtig stort, og hvis vi skal kunne følge med udviklingen, så skal vi have en samarbejdspartner, siger Eirik Vinsand, ejer af Mineslund.

Han tilføjer, at gårdbutikken i forvejen har været en meget lille del af Mineslund.

I fremtiden vil Gris Lam & Co stå for salg og produktion af produkter fra Gris Lam & Co, ROS Slagtehus og Mineslund.

- Gris Lam & Co har mange kompetencer, som vi ikke har. For eksempel er de supergode til pålæg, mens vi er rigtig gode til det ferske kød, så der er en god synergi­effekt ved at slå os sammen, siger Eirik Vinsand.

Fuionen sker for at blive en endnu stærkere aktør på markedet, så Gris Lam og Co kan blive den førende leverandør af kød og pålæg fra lokale økologiske producenter med fokus på Danmarks største økologisk nærmarked.

Den daglige drift overgives samtidigt, hvor direktør og kundeansvarlig vil være slagtermester Niels Beier fra Gris Lam & Co, og den nye produktionsleder for Mineslund er Line Larsen. I overgangsperioden vil Eirik Vinsand stadig være meget aktiv, men vil på sigt trække sig fra den daglige drift.

Minelunds seks-syv ansatte får alle tilbudt nyt job i den nye virksomhed.

Studeræset, hvor studene bliver lukket på græs i foråret, vil fortsætte på Mineslund.