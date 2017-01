De svageste borgere har begrænsede muligheder for sociale aktiviteter uden for hjemmet. Det skal tilgodeses med den ekstra hjemmehjælp. Foto: Mik Foto: Mik

Mindre til ekstra hjemmehjælp

Kalundborg - 13. januar 2017

Ældrerådet er glade for Kalundborg Kommune har valgt at beholde tilbuddet om ekstra hjemmehjælp til de svageste borgere, men undrer sig over at beløbet er reduceret fra 1,5 millioner kroner i 2016 til 1,64 millioner kroner i 2017.

Det har Ældrerådet skrevet i høringsvar til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Administrationen forklarer, at i 2015 og 2016 blev de midler, der var afsat til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel, fordelt på baggrund af konkrete ansøgninger. Da ikke alle kommuner søgte puljen, blev alle midlerne fordelt blandt de ansøgende kommuner.

Fra 2017 og frem bliver midlerne fordelt via bloktilskud, og det er derfor alle kommuner, der få tildelt midler. Derfor er det beløb Kalundborg Kommune får tildelt i bloktilskud lavere end det beløb kommunen fik i projektperioden, lyder det fra administrationen.

- Det har aldrig været meningen, at beløbet skulle være mindre. Derfor vil vi prøve at rette op på det til budget 2018, siger Peter Jacobsen (DF),formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Samlet set vurderes det, at ordningen har været en succes og har styrket livskvaliteten for de borgere, der har modtaget den ekstra hjemmehjælp.

Der er i alt 251 borgere, der har været visiteret til klippekortsydelsen i perioden fra 1. juli 2015 til ultimo november 2016.

De svageste borgere er defineret som de borgere, som får mest hjælp om ugen. Deres mulighed for sociale aktiviteter uden for hjemmet er begrænsede, og det kan klippekortet bruges til. Klippekortet giver en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som borgeren også kan spare op til længerevarende sociale aktiviteter.