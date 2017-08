Millioner i skattegæld kradset ind

Kalundborg Kommune besluttede i begyndelsen af 2017, på linje med mange andre kommuner, i kølvandet på Skats svigt på opkrævningsområdet, selv at iværksætte initiativer til at inddrive manglende fordringer hos borgere med gæld til det offentlige.

- I dag kan vi konstatere, at restancerne udgør i alt 6,4 millioner kroner. Det vil sige, at der er inddrevet knap tre millioner over en periode på tre måneder.

Økonomichefen tilføjer, at Kalundborg Kommune hen over foråret annoncerede, at inddrivelsesopgaven nu lå hos kommunen for på den måde at gøre skyldnere opmærksom på, at de kunne forvente inddrivelse. Herefter har kommunen udsendt en påmindelse.