Middelalderoptog i anledning af Kalundborgs 850 års fødselsdag

Korsriddere, skønjomfruer, munke og musikanter gik fredag eftermiddag i optog fra Øen op gennem Kordilgade og op mod Vor Frue Kirke for at markere 850 året for Kalundborgs grundlæggelse. Optoget var den officielle åbning af festlighederne i anledning af 850 året for byens grundlæggelse, og det gode vejr lokkede en del kalundborgensere ud på gaden for at se hvad de foregår.