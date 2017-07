Mette Baltser Veilmark læser på meritlæreruddannelsen på University College Sjælland, hvor hun foreløbig har valgt dansk og religion som undervisningsfag. PR Foto.

Mette fandt et hul i uddannelsesloftet

Kalundborg - 12. juli 2017 kl. 18:34 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Baltser Veilmark er oprindelig uddannet pædagog, men fik gennem sit arbejde på Skole på Herredsåsen lyst til at videreuddanne sig til lærer.

- Jeg er jo specialiseret i at arbejde med det menneskelige og det sociale, så hvis jeg blev lærer, ville jeg også have det faglige aspekt med. Det blev derfor en drøm, jeg ville forfølge, forklarer hun.

Det virkede dog i første omgang ikke muligt grundet det meget omtalte uddannelsesloft, der betyder, at man indenfor seks år efter afsluttet uddannelse ikke kan tage en ny uddannelses på samme niveau eller højere end den, man allerede har. Svaret for 25-årige Mette Baltser Veilmark blev meritlæreruddannelsen, der er en betalingsuddannelse.

For en skole, der mangler uddannede lærere, kan det nemlig godt betale sig at sende lærerne på uddannelse, selv om det betyder, at de i en periode må arbejde færre timer. Skolen på Herredsåsen og Mette Baltser Veilmark lavede derfor den aftale, at skolen betalte for hendes uddannelse, hvis hun planlagde at fortsætte på skolen efter uddannelsen.

- Jeg blev utrolig glad for den besked (fra skolen, red.), for nu har jeg mulighed for at arbejde som lærer de timer, som jeg kan nå, samtidig med at jeg studerer, siger hun.

Mette Baltser Veilmark læser meritlæreruddannelsen på University College Sjælland. Uddannelsen kombinerer fysisk fremmøde med virtuel undervisning, og det fungerer godt ifølge Mette Baltser Veilmark.

- Det er let at diskutere opgaverne via mail, telefon og Skype, og når delopgaverne er defineret, så kører vi jo bare på. Som regel fungerer det rigtig godt, siger hun.