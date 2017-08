Se billedserie Sognepræst Li Have Otterstrøm, som ifølge Nordvestnyts oplysninger har et stort flertal i menighedsrådet imod sig. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Menighedsråd vil af med sognepræsten i Vor Frue

Kalundborg - 22. august 2017 kl. 13:25 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Der er dyb krise mellem Vor Frue Kirkes menighedsråd og sognepræst Li Have Otterstrøm. Ifølge Nordvestnyts oplysninger går et overvældende flertal i det 12 personer store menighedsråd efter at komme af med sognepræsten, og den strid tog biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller op på et møde med menighedsrådet i går eftermiddags.

- Det var et fortroligt møde, jeg skulle holde med menighedsrådet, og derfor undrer det mig, at pressen har kendskab til indholdet. Det er et tillidsbrud, som jeg er skuffet over, siger biskoppen.

Denne skuffelse gav han udtryk for under mødet med menighedsrådet om den pastorale betjening af sognet, og biskoppen fremlagde en række forslag til løsning af de aktuelle udfordringer.

- Det var et enigt menighedsråd, der sagde ja til at overveje forslagene og mulighederne, og vi har aftalt, at menighedsrådet melder tilbage efter et møde i rådet tirsdag aften, oplyser Peter Fischer-Møller.

Ifølge Nordvestnyts kilder handler striden mellem menighedsrådet og sognepræsten i Vor Frue Kirke i Kalundborg om en lang række ting: Orden, uenighed, fravær og massiv modstand, delvist i det skjulte, i menighedsrådet og fra flere personer i andre funktioner i Vor Frue Kirke.