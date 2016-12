Svend Nørrevang foran den 143 år gamle gård, som var hans barndomshjem. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Massiv interesse for gammel Sejerø gård

Kalundborg - 31. december 2016 kl. 14:23 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lille firelængede gård på gniben ser ikke ud af meget. Gården er mere end 100 år gammel og efterhånden godt nedslidt. Det er længe siden at gården har været beboet af mennesker, og i dag fungerer den blot som lagerbygning for mange gamle ting, som den pensionerede fisker og havnefoged Svend Nørrevang har samlet sammen. I årets sidste måneder har gården imidlertid fået usædvaneligt megen interesse fra nær og fjern. Nationalmuseet har været på besøg, Nordvestnyt har skrevet flere artikler om gården, torsdag aften fulgte TV Øst trop med et indslag om gården og i det nye år får gården besøg af en arkitekt fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Årsagen er at Niels Erik Jensen, der er leder af Nationalmuseets afdeling Bygninger, Skibe og Anlæg, vurderer at gården faktisk er ganske unik. Gården er ifølge ham et velbevaret eksempel på den slags byggeri, som man lavede i Nordvestsjælland i det 19. århundrede, og han mener den er bevaringsværdig.

Den 79-årige Svend Nørrevang magter imidlertid ikke selv at stå for restaureringen af den gamle gård, og efterlyste før jul i Nordvestnyt gode ideer til, hvad man kunne gøre med gården. Nordvestnyts læsere har flere forslag.

- Café på den gammeldags manér, med hjemmebag, kaffe, varm chokolade, limonade og ternede duge på bordene. Julestue med gløgg og æbleskiver i december, lyder et forslag, mens en anden foreslår at bruge gården til at illustrere livet for hundrede år tilbage.

- Ferieuger »Tilbage til en svunden tid«, undervisning og deltagelse i aktiviteter om gamle dage for skoleklasser og børnehaver, levendegørelse af de daglige gøremål ude og inde ved hjælp af frivillige, lyder ideen.