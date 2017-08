Røsnæs Fyr og Røsnæs natur er blevet nomineret for at være det bedste ved Kalundborg. Foto: Per Christensen

Massevis af bud på det bedste ved Kalundborg

Af Eva Lyng Johansen I en postkasse i Havneparken i Kalundborg har borgere i Kalundborg Kommune kunne give deres bud på til TVØST om hvad det bedste ved Kalundborg Kommune er og derudover ved at give foreslag via TVØSTs hjemmeside.

Her er et udsnit af nominerede: Aktivitetshuset på Røsnæs Havn, Asnæs, betjeningen i Kalundborgs butikker, Bevægelsesparken i Høng, Birkegårdens Haver nær Ruds Vedby, Bjergsted Bakker, Byspil i Gryden på Møllebakken, Café Fyret, Røsnæs, Café Liv, Beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede, Høng, Dyrehøj Vingaard på Røsnæs, Fugledegård ved Tissø,Havnen på Reersø, Havneparken i Kalundborg, Havnsø Havn, Højbyen, Kalundborg By, Kalundborg Camping, Kalundborg Golfklub, Kalundborg Rocker, Kebab Time, Kino Kalundborg, Kragerup Go high, Kulturhus Gimle, Føllenslev,