Mange flygtninge er blevet jobparate

- Det ser voldsomt ud, mentallene fortæller ikke hele historien. Reelt er stigningen et udtryk for, at vi har gjort vores arbejde rigtig godt, siger Jens Folman.

- Tidligere har der været nogle lovmæssige krav, der gjorde at det kunne være svært for flygtninge at være jobparate, hvis de endnu ikke havde mestret det danske sprog fuldstændigt. For eksempel skulle de have et fyldestgørende cv liggende på jobnet, for at kunne regnes som jobparate. Siden sidste år er lovgivningen imidlertid blevet ændret, og vi har i Kalundborg været rigtig gode til at udnytte den nye lovgivning, og få gjort en stor gruppe af flygtninge jobparate, forklarer Jens Folman.