Mand opgav falsk identitet

Årsagen var ifølge politiet formentlig, at manden var frakendt retten til at føre bil. Sagen endte med, at han blev sigtet for opgive falsk navn, der kunne føre til, at en uskyldig person ville blive strafforfulgt for hans forseelser. Han blev også sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.