Mæglere: Mursten bliver mere værd igen

Kalundborg - 09. januar 2017 kl. 08:59 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klart mere optimisme, Flere interesserede kunder og flere handler. Flere får ja til at låne til et hus på landet. Voldsom stigning i antallet af solgte sommerhuse.

Det er blot nogle af de lokale, positive tendenser på det lokale boligmarked, som nu har bidt sig så godt fast, at lokale mæglere igen tør strække armene i vejret og juble.

- Nu er det sjovt at være ejendomsmægler igen, siger Jesper Olsen, EDC Kalundborg, som baserer sin optimisme på tørre tal:

- 612 solgte ejendomme i hele kommunen i 2016 mod 483 året før, svarende til en fremgang på 27 procent. Den største stigning er i Kalundborgs postnummer 4400, hvor der blev solgt 225 helårshuse mod 171 året før. Fritidshuse er gået frem salgsmæssigt med 31 procent, og der er igen køberinteresse for dyrere huse, konstaterer Jesper Olsen.

- Interesserede sælgere bør se den mulighed, som ligger i den positive bølge på ejendomsmarkedet. Nu er et godt tidspunkt at sælge, og det er også et godt tidspunkt at købe, fordi den forstærkede interesse fra køberside kan presse priserne op, siger EDC-mægleren.

Steffen Sørensen fra Realmæglerne glæder sig både over en solid, generel fremgang og over, at der nu også er fremgang i det, der var den mest fastfrosne del af boligmarkedet, nemlig yderområderne. Det har givet en opblødning, siger han.

- Det har været meget svært at sælge en bolig dér, hvor der ikke længere er skole og dagligvarebutik. Men nye regler gør det lettere at låne penge til en bolig i landdistrikterne, og nu stiger hushandlerne - mere end 30 procent bedre i 2016 end året før i de mindste bysamfund, som dermed får tilført nyt liv, siger Steffen Sørensen.

Han nævner den såkaldte seks måneders-regel, der betød, at det var næsten umuligt at få et lån til en bolig, hvis man vurderede, at den ikke kunne sælges igen inden for seks måneder.

Fjernelsen af denne regel ser realmægleren som et stort plus, ikke bare for sælgere, købere og mæglere, men også for naboer og håndværkere ude i de små lokalsamfund, fordi der skal renoveres, bygges om og laves nyt køkken, når folk flytter bolig. Det udløser en positiv spiral, siger Steffen Sørensen.

Også Iben C. Nielsen fra Home tør tro på, at fremgangen har bidt sig rigtigt fast, og hun glæder sig over, at bankerne ikke længere er bremseklods for mange bolighandler.

- Optimismen er tilbage, og efter et bragende godt sidste kvartal af 2016 er der opstået mangel i de mest salgbare boligkategorier, siger Iben C. Nielsen og nævner et-plans villaen i Kalundborgs vestlige del. Det er det mest populære lige nu, fordi især et stigende antal ældre ønsker at bo praktisk og tæt på det meste.

- Også lempelser, der gør det muligt for flere at bo helårs i sommerhuse, har betydet en voldsom stigning i salget, siger Home-mægleren, der mener, at de ejendomsmæglere og hussælgere, der sætter den skarpe pris, har fået rigtigt gode chancer nu i forhold til den lange og gråsorte periode i finanskrisens efterdønninger.

Alle tre mæglere er i øvrigt enige om, at prisfaldet på lokale boliger er stoppet. Efter en lang periode med dalende værdi, bliver boligens mursten i Kalundborg Kommune nu igen mere værd, oplyser de.