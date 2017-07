Madservice åbnede op for borgerne

Se billedserie Else Hansen synes godt om maden fra Madservice, som hun mener man skal se, før man dømmer. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 14. juli 2017 kl. 16:13 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

kalundborg: Med de blå plasticovertræk til vores sko og hvide plasticjakker med små hvide knapper skulle man næsten tro, at det er Novo Nordisk, vi er på besøg hos denne torsdag eftermiddag.

Men vi befinder os hos Kalundborg Kommunes Madservice på Stejlhøj 13. De rumagtige plasticdragter er til for at holde snavs og bakterier ude af den mad, som Madservice hver dag leverer til godt 1.000 borgere.

85-årige Else Hansen fra Kalundborg er blandt andet kommet for med egne øjne at se det sted, hvor hun måske selv kommer til at få sin mad fra engang i fremtiden. Hun er imponeret over Madservices størrelse.

- Jeg troede ikke, det var så stort, det er jeg lidt overrasket over. Men jeg synes jo, at man skal se det, før man dømmer, siger hun.

Med det sidste refererer hun til den diskussion, man hører om den vakuumpakkede kommunale mad. Kritikken går ofte på, at maden ikke er frisk, når den kommer ud til de ældre borgere.

Derfor er leder af Madservice, Hanne Munk, også glad for et arrangement som det i dag, fordi det er med til at udbrede kendskabet til, hvad det er, de faktisk laver. Og som hun siger under rundvisningen rundt i lokalerne, hvor maden laves, opbevares og pakkes:

- Vi laver vores mad fra bunden. Der bliver ikke puttet et eller andet fikumdik i.

Frivillige står bag

Besøget hos Madservice er et af en række arrangementer i serien »Sommeraktiviteter for seniorer«. Det er tredje sommer, at arrangørerne har fået en række steder i kommunen til at åbne dørene og fortælle om, hvad de går og laver.

- Vi har arbejdet på det her siden marts. Det var meningen, at vi skulle holde det to-tre uger i juli, men første arrangement var i starten af juni, og vi kører på til langt ind i august på grund af den store opbakning, siger Ditte Schwartzbach.

Sammen med Lene Olrik og Dennis Dinesen står hun bag Sommeraktiviter for seniorer. De kom på ideen til det årlige møde, der afholdes blandt frivillige i Kalundborg Kommune.

- Det udsprang af det med, at aktivitetscentret og alle foreninger var lukket i sommeren, så vi oplevede et behov for andre muligheder i den periode, fortæller Ditte Schwartzbach.

Tilbage under rundvisningen er Else Hansen ikke blevet skræmt af, hvad hun har set.

- Det (maden, red) ville jeg ikke være bange for at prøve, siger hun.

Efter rundturen får gæsterne lov til at smage på maden. Den falder i god jord.

- Det smager dejligt, siger Else Hansen.