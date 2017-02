Det er Ullas Landkøkken ved Ulla Madsen, der sammen med lokale hjælpere tilbereder maden. Privatfoto

Mad, rockblues og nye venner

Kalundborg - 22. februar 2017 kl. 21:01 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 11. marts har RøsNetVærk arrangeret en aften til fremme af liv på Røsnæs. Mad og musik er sat på programmet, og de to ting, kombineret med muligheden for at møde nye mennesker, skal give grobund for socialt netværk og samvær.

Mad og Musik finder sted i Røsnæs Forsamlingshus på Søbakken 7 på Røsnæs og henvender sig til såvel lokale som tilflyttere i Kalundborgs vestlige opland ud mod Røsnæs.

Formålet er, at lokale og tilflyttere via mad og musik får mulighed for at lære hinanden bedre at kende og derigennem opbygge relationer.

Det er Ullas Landkøkken, der sammen med lokale hjælpere tilbereder maden.

På menuen er der bøf stroganoff med rodfrugtmos, spidskålssalat og madbrød, samt chokoladekage med vaniljeis.

Der kan købes øl, vand, vin og kaffe og te.

Når deltagerne har fået lidt at spise, er det tid til en svingom og her er det igen lokale folk, der er klar. SteB hedder bandet, der spiller rockblues med gang i og masser af energi, og der bliver mulighed for at danse og hygge sig.

Arrangementet er kommet i stand ved hjælp af puljemidler fra Liv i Kalundborg-puljen og derfor er billetprisen på en beskedent niveau. Man kan købe billetter til mad og musik eller musikken alene. Spiser man med, skal man komme klokken 18.30. Kommer man til musikken, er der entre klokken 20.13.

Der er et begrænset antal billetter til salg, derfor er det en god ide at bestille dem allerede nu på www.roesnetvaerk.dk.

Man kan finde yderligere informationer på foreningens hjemmeside.