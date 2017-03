Det er her på Robin Wood-­adressen Stejlhøj 24, at Loxam Rental flytter ind snart for at få mere plads og mere synlighed.Foto: Ulrik Reimann

Loxam-flytning og start for nyt firma

Kalundborg: På Stejlhøj 24 i Kalundborg er der nu ved at blive gjort klar til, at Loxam Rental Kalundborg kan rykke ind og få både mere plads og mere synlighed end på den nuværende firmaadresse i Kalundborg, Slagelsevej 225.

Åse Hansen, der er udlejningskonsulent i afdelingen, fortæller, at der nu er ved at komme gang i flytningen, og Loxams tekniske chef Frank Jensen har været på besøg på den nye firmaadresse i Kalundborg i denne uge for at sikre, at der er styr på alle detaljerne, og han melder, at Loxam er klar på den nye adresse i Kalundborg mandag den 27. marts.