Lotto-millionær så forkert

Kalundborg - 25. juli 2017 kl. 14:40 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: - Hold kæft mand, vi har vundet seks millioner kroner! Sådan lød det ifølge Danske Spil fra en nybagt Lotto-millionær fra Kalundborg Kommune - en mand i 60'erne, som ønsker at være anonym. Manden troede først, at gevinsten var på 6000 kroner, men hustruen mente, at det måttre være 600.000 kroner. Begge blev glædeligt overrasket over at erfare, at det var en Lotto-gevinst på seks millioner kroner.

Den heldige vinder har spillet i en 5-6 år, men det er aldrig tidligere blevet til en stor gevinst: - Normalt plejer det at være omkring 45 kroner, jeg vinder, og det højeste, jeg har vundet, var vist 110 kroner, fortæller han.

Kuponen var købt på nettet, og som regel plejer han at få en sms, når han har vundet. Det var også tilfældet denne gang.

- Jeg fik en sms og så på den. Så sagde jeg til min kone: Vi har vundet 6.000 kroner, og så viste jeg hende min telefon. Hun sagde så, at jeg havde set forkert, og at vi havde vundet 600.000 kroner, fortæller den heldige vinder.

De tjekkede derfor tekst tv for at se, om der nu også var en gevinst på denne størrelse, og så udbrød vinderen:

- Hold kæft mand, vi har vundet seks millioner kroner.

De var dog stadig ikke helt sikre på, at den var hjemme.

- Jeg tror ikke rigtigt, det var gået op for mig, at vi havde vundet, selvom vi også ringede ind til Danske Spil for at få bekræftet, at det var os, fortæller vinderen.

For seks millioner kroner, kan man da også købe mange ting, men det er ikke sikkert, at vinderen kommer til at gøre det.

- Vi har, hvad vi har. Måske køber vi en bil, betaler lånene ud og køber et hus. Men det er ikke fordi, vi som sådan mangler noget, siger vinderen og tilføjer:

- Gevinsten er en stor hjælp her i livet, så vi nu kan nyde vores alderdom.