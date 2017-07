Se billedserie Lotte Dandanell byder på fisk i mange farver og afskygninger i sommerens mindste udstilling, som begynder på fredag og fortsætter lørdag og søndag. Foto: Bjarne Robdrup

Lotte klar med fisk og fjollede badehætter

Kalundborg - 12. juli 2017 kl. 19:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjerterum og livsglæde handler ikke om storhed målt i sale og fløje, og rammerne for sommerens mindste udstilling, som Lotte Dandanell i overskrift så konsekvent indbyder til på Strandvejen 8a, overfor sand og strand og udsigt til Nekselø, er beskedne i omfang. Her kan fem mennesker hurtigt komme til at danne en kø. Men det gør ikke noget, for små rum skaber intimitet og fællesskab.

Og det er lige her, at en af landets gennem alle tider dygtigste og mest anerkendte kostumedesignere byder indenfor til sommerpassionen, den lille beskedne sommerudstilling. I omegnen af 30 værker er der at se på; små malerier med meget fisk, forklæder, kimonoer, tørklæder, kjoler og fjollede badehætter. Og jo, fjollede, det er de, med Lotte Dandanells eget udtryk. Og skønne, kan vi tilføje.

De fleste af alle disse forskellige arbejder ser dagens lys i rammerne af vintermørket, i lejligheden på Frederiksberg, for det lille hus på Havnsø hører alene sommeren til. Lotte Dandanell, der fyldte 75 år i maj, lever to liv, så at sige, hen over året.

Mellem hovedstaden og vestsjællandsk ferieidyl er der plads til andre eksotiske rejsemål. Iran, for eksempel, som ikke lige har nogen prangende plads på hitlisten over turistmål set med danske solbriller.

Sommerens mindste udstilling: Fredag (15-17), lørdag og søndag 14. til 16. juli 11 til 17.

