Se billedserie 700 elever på Kalundborg Gymnasium deltog mandag i en international FN konference sammen med andre unge fra omkring 150 lande verden over. Selve konferencen blev hioldt i New York, men eleverne fra Kalundborg og resten af verden var med ved hjælp af internettet. Foto: Mik Foto: Mik

Lokalt engagement i en global verden

Kalundborg - 19. september 2016 kl. 16:17 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

700 elever fra Kalundborg Gymnasium var med, da FN konferencen Social Good Summit mandag blev skudt i gang i New York. Eleverne deltog digitalt i konferencen sammen med andre unge mennesker fra 150 lande verden over.

- Det er utroligt, at en så lille by på den måde kan komme på verdenskortet. Lige nu bliver vi optaget og transmitteret ud, så folk fra 150 lande kan følge os, sagde rektor Peter Abildgaard Andersen i sin velkomst til de omkring 700 elever, der kvitterede med jubelråb og et højlydt bifald.

Konferencen tog udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget sidste år af alle FN's 193 medlemsstater.

- Verdensmålene er i dag lige præcis et år gamle. Det er 17 mål, som vi verden over skal arbejde for at få opfyldt inden 2030. Det er nogle ambitiøse målsætninger på hele verdens vegne, sagde Marie Sandvad fra netværket Globale Gymnasier, der var medarrangør for mandagens konference.

Verdensmålene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, sikre alle en ordentlig uddannelse og skabe bæredygtighed verden over.

Blandt dagens gæster på Kalundborg Gymnasium var også rapperne Al Agami og Zaki. De to er en del af projektet Turning Tables, hvor man rejser rundt i Danmark med et mobilt lyd- og filmstudie og lader nogle af Danmarks udsatte grupper komme til orde. Turning Tables har blandt andet besøgt belastede boligområder, unge hjemløse og uledsagede unge flygtninge. Et par af de film som er blevet til gennem projektet, blev vist på mandagens konference.

Makkerparret sluttede konferencen af med en minikoncert, hvor de opførte et par af deres numre for eleverne.